  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.667
    EURO 3.936
  • BIST 90804.13
    ALTIN 150.775
Buradasınız : » » Kasımpaşa, Karabük deplasmanında

Kasımpaşa, Karabük deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kasımpaşa, Karabük deplasmanında

Süper Lig'de yaptığı son 2 maçta, birer mağlubiyet ve beraberlikle puan kayıpları yaşayan lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükspor önünde galibiyeti hedefliyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Zoran Barisic yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise 34 puanla 13. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Karabük deplasmanında sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve 29. haftada Akhisar Belediyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. AA

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Kasımpaşa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER