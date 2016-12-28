Kasımpaşa bekleneni veremedi

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık kısmını 18 puanla 12. sırada tamamlayan Kasımpaşa, performansıyla geride kalan 4 sezonu arattı.

Sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan 4. haftadan itibaren Kemal Özdeş'le yola devam eden lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü küme düşme hattının 6 puan üzerinde tamamladı.

Kasımpaşa devre arasına 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak girdi.

Lacivert-beyazlılar, kulüp başkanı Turgay Ciner'in almış olduğu karar gereği bu sezon kadrosunda küçülmeye gitti ve bu da sonuçlara yansıdı.

Süper Lig'e yükseldiği 2012-2013 sezonundan itibaren ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkati çeken Kasımpaşa için bu sezon işler çok iyi gitmedi. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk 16 haftaları itibariyle 2012-2013'ü 7. (23 puan), 2013-2014'ü 4. (28 puan), 2014-2015'i 7. (23 puan), 2015-2017'yı da 5. sırada (9.) bitirmişti.

Kasımpaşa, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı Trabzonspor, Adanaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sadece 1 puan alabildi. Bu sonuçlardan sonra Çalımbay'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş, sonraki haftalarda inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.

İlk 5 haftada galip gelemedi

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynadığı karşılaşmaların dördünde rakiplerine boyun eğerken, bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve galibiyet göremedi.

Sezona 2-0'lık Trabzonspor yenilgisiyle başlayan lacivert-beyazlılar, ilk 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 1 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci haftada Adanaspor'la berabere kalarak ilk puanını alan Kasımpaşa, ardından sırasıyla Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarından puansız ayrıldı.

İç sahada performansı hayat verdi

Kasımpaşa, iç sahada topladığı puanlar neticesinde küme düşme hattından uzaklaşmayı bildi.

Seyircisi önünde oynadığı ilk karşılaşmada Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki ilk iç saha maçında ise Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. Ardından 6 iç saha maçında sadece Galatasaray'a mağlup olan lacivert-beyazlılar, ligin 15. haftasında yenilgisiz iki takımdan biri olan Beşiktaş'ı da taraftarı önünde geçmeyi bildi.

Kasımpaşa, ligin ilk 16 haftasında sahasında oynadığı 8 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik alırken, 2 kez de mağlup oldu ve 12 puan elde etti.

Deplasmanda 6 mağlubiyet

Kasımpaşa, deplasmanda 8 maçta 6 mağlubiyet aldı.

Lacivert-beyazlı ekip, deplasmanda hiç berabere kalmazken sahadan 2 defa galibiyetle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi dış sahada Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor karşısında 3 puan sevinci yaşadı. AA