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Kartal hazırlık maçında berabere kaldı

Beşiktaş, İspanya'daki son hazırlık maçında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

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Kartal hazırlık maçında berabere kaldı

Beşiktaş, İspanya'daki son hazırlık maçında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

21. dakikada Quaresma'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda yandan auta gitti.

27. dakikada Durmisi'nin soldan ortasında arka direkte topla buluşan Leon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

30. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı korner atışında kalecinin boşa çıktığı pozisyonda arka direkte topla buluşan Tosic, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

73. dakikada Real Betis'in Beşiktaş ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Nahuel, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Etiketler: Beşiktaş, Real Betis, İspanya, hazırlık maçı
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