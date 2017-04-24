Kartal evinde fırsatı kaçırmadı

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş, 11. dakikada Aboubakar ile öne geçti. Adanaspor, 24. dakikada Roni'nin golüyle beraberliği sağladı. Ardından Talisca, 52'de Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Konuk ekip 66. dakikada Gueye'nin golüyle skoru tekrar dengeledi: 2-2.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü ise 80. dakikada Tosic attı.

Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 64'e yükselterek en yakın rakibi ile arasındakı puan farkını 7'ye çıkardı. Lig sonuncusu Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

İlk Yarı

8. dakikada Talisca'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcelo müsait pozisyonda olmasına rağmen kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta attı.

11. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar şık bir vuruşla siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydetti.

13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Marcelo'nun dokunamadığı topa arka direkte Atınç Nukan müdahale etti ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

24. dakikada Adanaspor skoru eşitledi. Magaye'nin orta sahadan pasına hareketlenen Gleison ceza sahasına girip çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

34. dakikada Tolgay Arslan'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Itandje meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Itandje'nin topa müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Atınç Nukan'ın önünde kaldı ancak siyah-beyazlı futbolcu meşin yuvarlağı filelere gönderemedi. Adanaspor savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un şutunda Itandje pozisyonun golle sonuçlanmasına izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Tolgay Arslan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca dönerek güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

66. dakikada Adanaspor'un beraberlik golü geldi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Magaye düzgün bir vuruşla golü attı ve skoru 2-2 yaptı.

77. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasına Talisca ceza sahası içinde kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Tosic kafayla topu filelere gönderdi: 3-2.

90+1. dakikada Quaresma'nın soldan yaptığı ortada Talisca meşin yuvarlağa kafayla vurdu fakat top dışarı çıktı.

Beşiktaş mücadeleyi 3-2 kazandı.