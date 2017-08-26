Kartal evinde 3 puana uçtu

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, taraftarının önünde Bursaspor'u 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 18. dakikada Dusko Tosic, 64. dakikada da Atiba Hutchinson attı.Bursaspor'u tek golü 23. dakikada Dzon Delarge'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken, Bursaspor ise 3 puanda kaldı.

Sezona kendi evinde başlamasına rağmen Turkcell Süper Kupa'da aldığı seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çeken Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarıyla buluştu.

İlk Yarı

GOL 18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson kafayla topu kale sahasına indirdi. Arka direkte Tosic, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

GOL 23. dakikada Bursaspor beraberliği sağladı. Soldan gelişen konuk takım atağında Beşiktaş savunmasında Hutchinson'dan seken topu önünde bulan Stancu, hızla ceza sahasına girdi. Stancu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu arka direkte müsait durumda bulunan Delarge verdi. Bu futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

25. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza yayı önünde topu kontrol eden Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

41. dakikada sağdan Caner Erkin'in ceza sahasına yaptığı ortada, kaleye doğru yönelen topu kaleci Harun Tekin kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci Yarı

58. dakikada Tosic'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cenk Tosun'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

63. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topta, ön direkte Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Fabricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL 64. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Kale sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Fabricio, Adriano (Dk. 79 Beck), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 85 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 72 Negredo)

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Batalla, Deniz Yılmaz (Dk. 66 Ekoko), Delarge (Dk. 77 Sinan Bakış), Stancu (Dk. 82 Jorquera)

Goller: Dk. 18 Tosic, Dk. 64 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 23 Delarge (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Adriano, Dk. 86 Beck (Beşiktaş), Dk. 36 Barış Yardımcı, Dk. 68 Agu, Dk. 90 4 Ekoko (Bursaspor)