Kardemir Karabükspor, Seleznyov ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'den Yevhen Seleznyov (ortada) ile ön protokol imzaladı. Seleznyov, Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un (sağda) Ankara'daki ofisine gelerek takımın formasıyla poz verdi. AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'den Yevhen Seleznyov (ortada) ile ön protokol imzaladı. Seleznyov, Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un (sağda) Ankara'daki ofisine gelerek takımın formasıyla poz verdi. AA