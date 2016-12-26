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Kardemir Karabükspor, Seleznyov ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı.

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Kardemir Karabükspor, Seleznyov ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'den Yevhen Seleznyov (ortada) ile ön protokol imzaladı. Seleznyov, Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un (sağda) Ankara'daki ofisine gelerek takımın formasıyla poz verdi. AA
 

Etiketler: kardemir karabükspor, Yevhen Seleznyov, Shakhtar Donetsk
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