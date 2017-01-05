  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kardemir Karabükspor iki oyuncuyu resmen renklerine bağladı

Kardemir Karabükspor iki oyuncuyu resmen renklerine bağladı

Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Rybka ve Shakhtar Donetsk'ten Seleznyov'la sözleşme imzaladı.

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Kardemir Karabükspor iki oyuncuyu resmen renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, daha önce ön anlaşmaya vardığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ve Shakhtar Donetsk'den forvet Yevhen Seleznyov ile sözleşme imzaladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Rybka ile Seleznyov, takımın kamp yaptığı otelde kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül'le bir araya geldi. İki futbolcu da kendilerini 2,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
 
Oleksandr Rybka ise kendisi için yeni bir ligin ve tecrübenin başladığını aktararak, "Her şeyin iyi olması için elimden geleni yapacağım. Bir şeyler söylemek için henüz erken ama kendimi göstereceğim." açıklamasını yaptı.
 
Seleznyov da taraftarların kendilerini desteklemesini isteyerek, "Türkiye'deki taraftarları ve futbola ilgilerini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde beni de desteklemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı. AA
Etiketler: transfer, SPor Toto Süper Lig, kardemir karabükspor
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