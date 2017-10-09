Karatede 6 madalya

Avusturya'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etap müsabakalarında, Türkiye 6 madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salzburg kentindeki müsabakalarda milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Turnuvada, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik, altın madalya kazanan tek isim oldu.

Kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur, ikinci sırayı alırken Dilara Bozan, Rabia Küsmüş ve Gizem Şahin Sofuoğlu'dan oluşan kadın kata takımı da gümüş madalyaya ulaştı.

Müsabakalarda mücadele eden diğer Türk sporculardan kadınlar kumite 68 kiloda Meltem Hocaoğlu, erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan ve erkekler kumite 84 kiloda Emre Cevahir ise Türkiye'ye bronz madalya getirdi.