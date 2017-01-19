Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Karabük'te zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz, tabii ki kazanmak. Takımım, Atiker Konyaspor maçındaki, isteği ve özveriyi sahada gösterecektir." diye konuştu.

Riekerink, transfer politikalarının Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı ve sakat futbolcuların durumuna göre şekilleneceğini aktararak, "Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye çok yaklaştılar. Transferle ilgili vereceğimiz kararlarda durumları mutlaka etkili olacak. Lukas Podolski'nin gidebileceğiyle ilgili dedikodular var. Onun kalıp kalmaması bizim için önemli. Koray Günter, 3-4 hafta içinde takımla çalışmaya başlayacaktır. Transferin son gününe yaklaşıyoruz ama Lukas'ın durumu ve sakat futbolcuların aramıza katılmasına bakarak bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hakemlik çok zor bir görev"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakemliğin zor bir görev olduğunu ve hakemlere karşı saygı çizgisini aşmamaları gerektiğini belirtti. Süper Lig'de hakem performansının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, bazen hakemlere karşı ani reaksiyonlar verdiklerini dile getirdi.

"Fenerbahçe-Başakşehir berabere kalsın"

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının berabere bitmesini istediğini söyledi. AA