  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Karabükspor liderden aldığı 3 puanın sevincini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Ligin liderinden alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

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Karabükspor liderden aldığı 3 puanın sevincini yaşıyor

Kardemir Karabükspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün evlerinde oynadıkları ve sahadan 2-1 galip ayrıldıkları Beşiktaş maçında oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyledi.

Taraftarları önünde çok iyi oynadıklarını, bu başarıyı dış sahaya da yansıtmak için gayret gösterdiklerini anlatan Gül, "Beşiktaş maçına iyi hazırlanıp, kazanma arzusuyla çıkmıştık. Bunu başardık. Ligin liderinden alınan 3 puanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımda moraller yerinde. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştirerek yeni hedefler belirlemek istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler: kardemir karabükspor, Beşiktaş, SPor Toto Süper Lig
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