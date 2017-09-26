Kara kartal yüksekten uçuyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına girip rakibinden sıyrılan Cenk Tosun topu içeri çevirdi, Babel gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Sabitzer'in uzak mesafeden şutunda, köşeye giden topa kaleci Fabricio müdahale etti, Medel seken meşin yuvarlağı taca attı.

41. dakikada Babel'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun, dar açıdan şutunu çekti, kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

43. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın sağdan ayağının dışıyla yaptığı ortada Talisca topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Forsberg'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

52. dakikada Keita'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Sabitzer'in şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Oğuzhan Özyakup ve Hutchinson ikilisinin orta sahada kaptırdığı topla atağa çıkan Leipzig'de Sabitzer, ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Fabricio, uzanarak topu kornere gönderdi.

81. dakikada Leipzig'in kullandığı köşe vuruşunun ardından Klostermann'ın sağdan çevirdiği topa Halstenberg müsait pozisyonda vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

82. dakikada Leipzig gole yaklaştı. Ceza sahasında Pepe'nin hatasında aut çizgisi üzerinde topu kontrol eden Sabitzer, dar açıda olmasına rağmen meşin yuvarlağa sert vurdu. Direğe çarpan top, auta çıktı.

88. dakikada hızla hücuma çıkan Tosic, Negredo ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Sırp oyuncunun şutunda, kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

89. dakikada kaleci Fabricio ile karşı karşıya kalan Augustin'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti

Beşiktaş, Leipzig'i mağlup ederek Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza attı.

Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda Vodafone Park'ta rakiplerini 3 kez konuk eden ancak bu maçları beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bu stattaki 4. karşılaşmasında galibiyet almasını bildi.

Alman takımlarını ilk kez yendi

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı ilk galibiyetini aldı.

Daha önce bu ülke temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ancak galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaştığı Leipzig'i 2-0 yenerek bu şanssızlığını kırdı.

Alman temsilcilerine önceki 7 maçta sadece 2 gol atabilen Beşiktaş, bu ülke takımlarından Leipzig'e 2 gol birden atma başarısı gösterdi.

14 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 14 maç sonra kalesini gole kapadı.

Avrupa'da son olarak 2015-2016 sezonunda Skenderbeu'yu 2-0 yendiği karşılaşmada rakip oyunculara gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 14 maçta gol yemişti. Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerek uzun bir aradan sonra Avrupa maçlarında gol yemedi.

Babel ve Talisca'dan gollere devam

Siyah-beyazlı ekipte Babel ile Anderson Talisca, bu sezonki ikinci Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı.

Babel 11. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Talisca ise 43. dakikada farkı 2'ye çıkaran gole imza attı.

Porto karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Babel'in yanı sıra Talisca da siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 5. golüne ulaştı.

Stat ışıklarının sönmesiyle maç durdu

Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun 10 dakika durdu.

Maçın hakemi Sergei Karasev, yaşanan arızayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Karşılaşmanın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yöneldi. Hakemler ve Leipzig ekibi, içerde ışıkların yanmasını beklerken, Beşiktaşlı oyuncular, kısa süre içinde sahaya gelerek maçın başlamasını bekledi.

Karşılaşma, 10 dakikalık bekleyişin ardından ışıkların gelmesiyle devam etti.