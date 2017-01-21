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Kaptan 300 diyor!

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre, Fenerbahçe ile yapacakları maçta Süper Lig kariyerinde 300. kez sahaya çıkacak.

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Kaptan 300 diyor!

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 22 Ocak Pazar günü eski takımı Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak.

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere bugüne dek 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.

Tecrübeli futbolcu ligde Galatasaray formasıyla 14, Fenerbahçe kariyerinde 26 ve Medipol Başakşehir'de 6 olmak üzere toplam 46 gole imzasını attı.

Profesyonel kariyeri Galatasaray'da başlayan Emre, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaştığı 1996-1997 sezonunun 33. haftasında, Ankaragücü'ne karşı son 18 dakikada Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olarak ilk resmi maçına çıktı.

Süper Lig'de 5 sezon Galatasaray ve 7 sezon Fenerbahçe forması giyen Emre, son iki sezondur Medipol Başakşehir'in başarısı için ter döküyor.

Spor Toto Süper Lig'deki 14. sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli futbolcu, Türkiye'de 4'ü Galatasaray, 2'si Fenerbahçe ile olmak üzere 6 lig şampiyonluğu kazandı. AA 

Etiketler: medikal başakşehir, emre belözoğlu, Fenerbahçe, 300. maç
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