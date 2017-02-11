'Kanarya'ya bir çelme de 'Timsah'tan

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın 22. dakikasında Moussa Sow'un penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, rakibinin 44. dakikada Boban Jovic'in atılmasıyla 10 kişi kalmasını iyi değerlendiremedi. İkinci yarıda girdiği fırsatları harcayan sarı-lacivertliler, 88. dakikada Pablo Batalla'nın penaltısına engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle lider Beşiktaş'ın deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 kaybettiği haftayı da iyi değerlendirememiş oldu. Son iki maçta 5 puan yitiren sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, haftayı 36 puanla 4. sırada tamamladı.

Bursaspor kötü gidişatı durdurdu

Bursaspor, Süper Lig'de 4 hafta sonra puanla tanıştı.

İlk yarının 44. dakikasından itibaren sahada 10 kişi mücadele eden yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kritik 1 puan elde etti. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilgi serisini yeni teknik direktörü Mutlu Topçu'yla bitiren Bursaspor puanını 28'e yükseltti.

Taraftar sahaya girdi

Bursasporlu bir taraftar maçın son anında sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in üzerine doğru koştu.

Oyuna girdiği andan itibaren eski futbolcularına tepki gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, sahaya da sık sık yabancı madde attı. Maçın 90. dakikasında sahaya atlayarak Volkan Şen'i üzerine koşan taraftara araya giren futbolcular engel oldu. Taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Öte yandan taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler yüzünden Fenerbahçeli futbolcular özellikle korner atarken zor anlar yaşadı. AA