Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği Fenerbahçe-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş eşleşmelerindeki yarı finallerin maç programı şöyle:

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

2Mayıs Salı:

18.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

4 Mayıs Perşembe: (Saatleri henüz açıklanmadı)

Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)

Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)

Öte yandan, eşleşmelerdeki gerekirse dördüncü ve beşinci maçların programı henüz duyurulmadı.