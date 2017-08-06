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Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa Hollanda'nın

2017 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, ilk kez kupanın sahibi oldu.

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Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonasında kupa Hollandanın

2017 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, ilk kez kupanın sahibi oldu.

Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı 12. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın finali, Enschede kentindeki Twente Stadı'nda oynandı.

Turnuvada ilk defa finale yükselen takımların mücadelesinde ilk yarı, gol düellosuna sahne oldu. Danimarkalı Nadim'in 6. dakikada penaltıdan attığı gole, 10. dakikada Miedema ile cevap veren Hollanda, 28. dakikada Martens'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Danimarkalı Harder'in 33. dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi.

Spitse'nin 51. dakikada serbest vuruştan attığı golle 3-2 üstünlük yakalayan Hollanda, Miedema'nın 89. dakikada ikinci kez sahneye çıktığı maçı 4-2 kazandı.

Tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı, Almanya, Norveç ve İsveç'ten sonra kupayı kazanan 4. ekip oldu.

1984 yılından bu yana organize edilen turnuvada Almanya'nın 8, Norveç'in 2, İsveç'in ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

Etiketler: 2017 uefa avrupa kadınlar futbol şampiyonası, Hollanda
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