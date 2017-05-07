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Kadın Kata Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Kata Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

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Kadın Kata Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'ten oluşan ay-yıldızlı ekip, bronz madalya için Almanya ile karşılaştı.

Almanya karşısında "Anan" isimli katayı sergileyen milliler, tatamiden 5-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ikinci günü ilk turda Sırbistan'ı 5-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde karşılaştığı Fransa'ya 4-1 yenilince altın madalya şansını kaybetmişti. Fransa'nın yarı finalde Almanya'yı elemesi üzerine repesaj maçına çıkan Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan'ı 5-0 yenerek Avrupa üçüncülüğü için mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Etiketler: karate, kata, türkiye kadın kata milli takımı
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