Kadın Kata Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'ten oluşan ay-yıldızlı ekip, bronz madalya için Almanya ile karşılaştı.

Almanya karşısında "Anan" isimli katayı sergileyen milliler, tatamiden 5-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ikinci günü ilk turda Sırbistan'ı 5-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde karşılaştığı Fransa'ya 4-1 yenilince altın madalya şansını kaybetmişti. Fransa'nın yarı finalde Almanya'yı elemesi üzerine repesaj maçına çıkan Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan'ı 5-0 yenerek Avrupa üçüncülüğü için mücadele etmeye hak kazanmıştı.