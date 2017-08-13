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Kadın boksörlerden Türkiye'ye 3 altın madalya

İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

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Kadın boksörlerden Türkiyeye 3 altın madalya

İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Cascia kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 51 kiloda final maçına çıkan Busenaz Çakıroğlu, İsveçli Lise Sandebjer'i yenerek altın madalya aldı. 81 kiloda aynı mücadeleyi veren Elif Güneri ise Yunan Eleni Anna Michelekaki'ye üstünlük kurarak altın madalya kazandı. Artı 81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir de Polonyalı Kusiak Sylwia'yı yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

75 kilo final mücadelesinde ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Hollandalı Nouchka Mreille Fontun'a yenilerek, gümüş madalyada kaldı.

Sporcuların performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Eyüp Gözgeç, İtalya’daki şampiyonaya Avrupa’nın en önemli ülkelerinden marka sporcuların katıldığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine zorlu bir atmosferde 4 isimle finalde temsil edilmek kolay değil. Finale 4 sporcu çıkarma başarısını gösteren tek takımız. Kızlarımızın hepsi gayet güzel mücadele etti. Gönül hepsinin altın olmasını isterdi ancak bu işler hemen olmuyor. 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’ye kadınlarda ilk madalyayı kazandırma hedefimiz var. Biz bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Kızlarımızla bu tür elit şampiyonalarda kazandığımız başarılar yol haritamızın doğruluğunu gösteriyor. İnşallah 2020’ye kadar tam anlamıyla hazır olacağız."

Etiketler: İtalya, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası
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