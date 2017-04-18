Kadın basketbolunda son hafta

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında küme düşme hattında ve play-off'a kalma hedeflerinde büyük bir heyecan yaşanacak.

Toplam 14 takımın yer aldığı ligde son hafta özellikle düşme hattında ve play-off'a kalma hedefinde önemli mücadelelere sahne olacak.

Play-off'un son bileti için 2, kümede kalmak için ise 4 takım mücadele edecek.

Play-off'un son biletine 2 aday

Normal sezonda play-off'a kalacak 7 takım belli olurken, son bilet için Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Adana ASKİ mücadele edecek.

Son haftaya girilirken Mersin Büyükşehir Belediyespor 11 galibiyetle 8. sırada bulunuyor. Mersin temsilcisini ise birer galibiyet geriden Adana ASKİ ile BOTAŞ takip ediyor.

BOTAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi'ne hükmen mağlup olduğu için son hafta maçları öncesi play-off'a kalma şansını kaybetti.

Son hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor, küme düşme hattındaki Mersin Basketbol'u yenmesi durumunda adını play-off'lara yazdıracak. Mersin ekibi kaybederse Adana ASKİ'nin lider Yakın Doğu Üniversitesi'yle yapacağı maçı bekleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyespor kaybeder, Adana ASKİ kazanırsa, ikili averajda rakibinin önünde bulunan Adana temsilcisi play-off'un son biletini alacak.

Düşme hattında 4 takım

Düşme hattında 4 takım lige tutunmak için son hafta kritik sınavlar verecek.

Normal sezonda son haftaya Tosyalı Toyo Osmaniye 5 galibiyetle sonuncu sırada girdi. Mersin Basketbol ile Girne Üniversitesi, Osmaniye temsilcisinin birer galibiyet önünde yer alıyor. Küme düşme ihtimali bulunan diğer takım Canik Belediyespor ise 7 galibiyetle son hafta maçına çıkacak.

Son hafta Tosyalı Toyo Osmaniye, Galatasaray'la, Mersin Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor'la, Girne Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'la, Canik Belediyespor ise Beşiktaş'la oynayacak.

Tosyalı Toyo Osmaniye, kaybederse sezonu sonuncu tamamlayarak küme düşecek. Osmaniye temsilcisi deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederse Mersin Basketbol ile Girne Üniversitesi'nin kaybetmesini bekleyecek. Bu durumda üçlü averaj devreye girecek ve Osmaniye temsilcisi kümede kalacak, Mersin Basketbol ile Girne Üniversitesi ise lige veda edecek.

Canik Belediyespor'un küme düşmesi için ise tek senaryo var. Samsun temsilcisi Beşiktaş'a yenilir, Mersin Basketbol ile Girne Üniversitesi de haftayı galibiyetle kapatırsa küme düşecek diğer takımı da üçlü averaj ortaya çıkaracak. Bu durumda rakipleriyle aynı galibiyete gelen ve üçlü averajda geride bulunan Canik Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniye'yle alt ligin yolunu tutacak.

Canik Belediyespor'un yanı sıra Mersin Basketbol ile Girne Üniversitesi de maçlarını kazanırsa küme düşecek takım Mersin Basketbol olacak.

Lideri son hafta belirleyecek

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde son hafta liderlik mücadelesine de sahne olacak.

Son haftaya 21 galibiyetle lider giren Yakın Doğu Üniversitesi'ni 20 galibiyetle Fenerbahçe takip ediyor.

Geçen hafta FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, son maçında sahasında Adana ASKİ'yi mağlup ederse sezonu lider tamamlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'ye yenilirse Fenerbahçe için liderlik umudu doğacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci olan sarı-lacivertliler, ligde son hafta BOTAŞ'ı mağlup eder ve rakibi de kaybederse normal sezonu birinci bitirerek play-off'lara girecek.

Bu arada Galatasaray normal sezonu üçüncü, Bellona AGÜ dördüncü, Beşiktaş beşinci, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise altıncı bitirmeyi garantiledi.

Ene: Kalan 7 maçın da çok büyük önemi var

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde son hafta oynanacak 7 maçın da birbirinden önemli olduğunu vurguladı.

Ene, ligin kalitesine ve son haftadaki çekişmeye vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Yukarıdaki 4 takımda son haftalarda değişkenlik oldu. Bir galibiyet bile sıralamayı çok etkiledi. Sıralamanın değişebileceği bir haftaya girdik. Bu nedenle ligde kalan 7 maçın da çok büyük önemi var. İlk 6'da değişiklik olmayacaktır. Play-off yarışında Adana ASKİ'nin işi daha zor gözüküyor. Aşağıdaki 4 takımdan ise en avantajlısı Canik Belediyespor. Diğer takımların mutlaka kazanması gerekiyor."

Play-off mücadelesi veren Mersin Büyükşehir Belediyespor ile kümede kalmaya çalışan Mersin Basketbol'un son hafta derbi maça çıkacağını hatırlatan Ene, "Çok çekişmeli bir Mersin derbisi olacak. Hem play-off'u hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Bir konuya dikkati çekmek istiyorum. Mersin Basketbol ile Girne Üniversitesi'nin küme düşmesini ikili averaj belirleyebilir. Bu durumda 2 sayı averajla Mersin temsilcisi düşer. Ligde oynanan maçlarda takımlar 6-7 fark olduğu zaman maçın son 15-20 saniyesinde topu kullanmıyor. Bu benim oynadığım zamanlarda yoktu. Lig sonuna geldiğimizde 1 sayının bile ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Son topu kullanmamanın da ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesidir bu." ifadelerini kullandı.

Avrupa basketbolunda en iyi kadın ligine sahip oldukları görüşlerine katıldığını aktaran Zeynep Gül Ene, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki çekişmenin, haziran ayında düzenlenecek 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda milli takıma olumlu yansıyacağını da sözlerine ekledi.