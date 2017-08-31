  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Jason Denayer, İstanbul'da

Galatasaray Kulübünün, kiralamak için görüşmelere başladığını duyurduğu Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, İstanbul'a geldi.

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Jason Denayer, İstanbulda

Galatasaray Kulübünün, kiralamak için görüşmelere başladığını duyurduğu Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, İstanbul'a geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den Atatürk Havalimanı'na gelen Denayer'i burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanına gelen Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlar yaparak Denayer'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar terminal dışında meşale yakarken, Belçikalı futbolcu polis kontrolünde kendisi için bekletilen araca bindi.

Denayer ile transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek.

Etiketler: jason denayer
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