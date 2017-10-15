Japonya'da MotoGP'de zafer Dovizioso'nun

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Japonya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan sürücüsü Andrea Dovizioso birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 15. ayağı, Japonya'nın Motegi şehrindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Dovizioso, 9. cepten başladığı yarışı ilk sırada bitirerek sezonun 5, kariyerinin ise 7. MotoGP galibiyetini kazandı.

İtalyan pilottan 0.249 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez 2'nci, liderin 10.557 saniye gerisindeki OCTO Pramac ekibinden İtalyan Danilo Petrucci ise 3'üncü sırayı aldı.

Puanını 244'e çıkaran Marquez, sürücüler klasmanında en yakın takipçisi Dovizioso'nun 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ismi, 203 puanla Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales izledi.

Sezonun 16. yarışı Avustralya Grand Prix'si 22 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

Sezonun ilk 15 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 244 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 233

3. Maverick Vinales (İspanya) - 203

4. Dani Pedrosa (İspanya) - 170

5. Valentino Rossi (İtalya) - 168