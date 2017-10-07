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Japonya'da ilk cep Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

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Japonyada ilk cep Hamiltonın

Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.27.319'luk derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. 32 yaşındaki Hamilton, Japonya Grand Prix'sinde ilk, bu sezon 10. ve kariyerinin ise 71. pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 1.27.651'lik zamanlamasıyla ikinci, Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.27.791 ile üçüncü en iyi zamana imza attı. Ancak, vites kutusu değişikliği nedeniyle ceza alan Bottas, yarınki yarışa beş sıra geriden başlayacak.

Etiketler: Japonya, Lewis Hamilton, formula 1
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