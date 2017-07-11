James Rodriguez Bayern Münih'te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Real Madrid takımından 2 sezon için kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun Bayern Münih'te olacağı, Rodriguez ile gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Rodriguez, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı futbolun ardından 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Monaco takımından İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Eflatun-beyazlı ekipte 111 maça çıkan orta saha oyuncusu, 36 kez fileleri havalandırdı.

James Rodriguez, Real Madrid ile ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir lig şampiyonluğu elde etti.

İki sezon sonra Bayern Münih'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti ile tekrar çalışacak Rodriguez, kariyerinde ülkesinin Envigado, Arjantin'in Banfield ve Portekiz'in Porto takımlarında da forma giydi.