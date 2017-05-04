İtalyan basını Juventus'u şimdiden finale çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Juventus'un deplasmanda Monaco'yu 2-0 mağlup etmesi, İtalyan basınıda geniş yankı uyandırdı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Juventus'un rövanş öncesi büyük avantaj elde ettiği ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmaya şimdiden çok yaklaştığı vurgulandı.

Tuttosport: Cardiff çok yakın

Siyah-beyazlı kulübe yakınlığıyla bilinen Tuttosport, İspanyol dilinde "Finale gidiyoruz. Cardiff çok yakın" başlığıyla verdiği haberde, diğer yarı final mücadelesinde Atletico Madrid'i 3-0 mağlup eden Real Madrid ile üst turda karşılaşma olasılıklarının yüksekliğine dikkat çekti.

Juventus'un üst üste 6'ncı Avrupa kupası maçını gol yemeden tamamladığının hatırlatıldığı haberde, takımın iki golüne de imza atan Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain'in yüksek performansıyla Cardiff'te oynanacak finale takımını çok yaklaştırdığı belirtildi. Juventus'un Monaco karşısında mücadele boyunca üstün taraf olduğu ve gelecek haftaki rövanş öncesinde rehavete girmemesi gerektiği de ifade edildi.

Corriere dello Sport: Kral Higuain Juve'yi finale yaklaştırdı

"Kral Higuain Juve'yi, Cristiano Ronaldolu finale yaklaştırdı" manşetini kullanan Corriere dello Sport ise, Arjantinli oyuncunun golleriyle Monaco'da krallığını ilan ettiğini ve finaldeki muhtemel rakip olarak gösterilen Cristiano Ronaldolu Real Madrid karşısında şampiyonluk mücadelesine çıkılabileceğini belirtti.

Haberde, İtalyan takımının emektar file bekçisi Gianluigi Buffon'un Monaco karşısında yaptığı kurtarışlarla tarihe geçtiği ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin sonuçtan memnun olduğu, Juventus'un rövanşta turu geçebilmesi için dikkatli oynaması gerektiği de kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport da "Pipita" takma adıyla bilinen Higuain'in attığı iki golle Monaco'nun umutlarını azalttığını ve Juventus'un finalde Real Madrid ile eşleşmeyi beklediğini yazdı.