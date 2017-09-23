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İtalya'da Benevento kaptanı dopingli çıktı

Doping testi pozitif çıkan İtalyan futbolcu Lucioni'nin lisansı geçici olarak askıya alındı.

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İtalyada Benevento kaptanı dopingli çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Benevento'da forma giyen Fabio Lucioni'nin doping testi pozitif çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Benevento'nun 10 Eylül'de evinde Torino'ya 1-0 yenildiği maç sonrasında takım kaptanı Lucioni'den alınan numunelerde yasaklı maddeye rastlandı.

Lisansı geçici olarak askıya alınan 29 yaşındaki futbolcunun 4 yıla kadar ceza alabileceği basına yansıdı. Lucioni ise kulüp doktorunun önerileri doğrultusunda ilaç kullandığını söyleyerek kendisini savundu.

2014 yılında Benevento'ya transfer olan savunma oyuncusu, 124 maçta forma giyerek takımının Serie A'ya yükselmesine katkı sağlamıştı.

Etiketler: İtalya, benevento, doping
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