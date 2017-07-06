İsviçre mahkemesinden Platini'ye ret

İsviçre Federal Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasına yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Söz konusu para alışverişi gerekçesiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin cezasını 6 yıla indirmiş, Fransız futbol adamı ise Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmişti. CAS, Platini'nin cezasını 4 yıla düşürürken, Fransız futbol adamı bu karara da itiraz ederek İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu.