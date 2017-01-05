'İstediklerini açık açık menajerime söylediler'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğruladı ancak şu an bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor, Zenit ve La Liga'dan teklifler aldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "La Liga'dan haberim yok. Sanırım teklifler bu dönem daha ciddi oldu. Son dönemde üst üste haberler çıktı. Böyle bir şeyin olması hem kulübümüz hem de oyuncu olarak benim adıma gurur verici. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Eğer bir gün bu transfer olacaksa kulübüme para kazandırarak olmasını isterim." açıklamasında bulundu.

Konyaspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Ömer Ali, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğrularken, "Trabzonsporlu yöneticiler, kulübümle alakalı durumu halletmeden benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menajerime haber verdiler. İstediklerini açık açık ona söylediler. Bizim görüşmemize gerek kalmadan sanırım başkanlarımız görüştü ama ne yol katettiler bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Ali Şahiner, "Ligin ikinci yarısında seni Trabzonspor'da görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Ligin ikinci yarısında yüksek olan ihtimal Konyaspor'da olmam." yanıtını verdi. AA