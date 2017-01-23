İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. hafta maçları

Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası)
14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı)
14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz)
16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)
25 Ocak Çarşamba:
12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)
14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)
14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
26 Ocak Perşembe:
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)
12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)
14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker)
18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)