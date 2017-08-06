  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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İşte Sneijder'in yeni takımı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.

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İşte Sneijderin yeni takımı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.

Nice Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonu sonrası Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Sneijder, Fransız ekibiyle el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini Nice'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.

Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

Etiketler: Sneijder, transfer, Nice, fransa
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