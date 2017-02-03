  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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İşte Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı.

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İşte Osmanlısporun UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Başkent temsilcisinin, UEFA'ya gönderdiği 21 kişilik listede savunma oyuncusu Aykut Demir yer almazken, kadroya dahil edilen futbolcular ise yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos ile Polonyalı savunmacı Lukasz Szukala oldu.

Osmanlıspor'un UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular yer aldı:

Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma. AA

Etiketler: Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi
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