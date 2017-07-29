  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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İşte Fenerbahçe'nin borcu

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 358 milyon 958 bin lira olduğu açıklandı.

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İşte Fenerbahçenin borcu

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 358 milyon 958 bin lira olduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu olağan toplantısında denetleme kurulu faaliyet raporunu, kurul üyesi İlhan Aydoğdu okudu.

Derneğin mevcutlar ve alacaklarının toplamının 18 milyon 768 bin lira olduğunu belirten Aydoğdu, mevcutlar ve alacaklar çıkınca net borcun 340 milyon 190 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

Kulübün yılın ilk 6 aylık dönemde 77 milyon 577 bin lira gelir elde ettiğini aktaran Aydoğdu, 197 milyon 18 bin lira da gider yapıldığını dile getirdi.

İlhan Aydoğdu, raporların 24 Temmuz'a kadar gelen belgelere göre hesaplandığı açıkladı.

Etiketler: Fenerbahçe, fenerbahçe borç, ilhan aydoğdu
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