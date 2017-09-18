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Buradasınız : » » İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için yarın satışa sunulacak biletlerin fiyatı, 80 ile 400 lira arasında değişiyor.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.

Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:

Okul açık-Migros tribünü: 80 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira

Maraton alt E blok: 275 lira

Fenerium alt E blok: 300 lira

1907 tri·bünü: 400 lira

Etiketler: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin fiyatları
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