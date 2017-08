İşte Feghouli'nin Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin transferi için kulübü West Ham United ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Kadrosuna dahil ettiği Feghouli için West Ham United Kulübüne 4 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıllık anlaşma yaptığı oyuncuya ise her sezon için 3 milyon 850 bin avro sabit ücret ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 milyon 250 bin avro net tutarında transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Feghouli ile 2017-2018 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma yapıldığı ve her sezon için kendisine 3 milyon 850 bin avro verileceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bahsi geçen her sezon için futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75 bin avro, yirminci resmi müsabakaya istinaden 75 bin avro net ödeme yapılacaktır. Buna ek olarak 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100 bin dolar başarı primi ödenecektir. Ayrıca oynadığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için futbolcuya 5 bin avro prim ödenecektir."