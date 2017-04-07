İşte Advocaat'ın transfer tavsiyeleri

Fenerbahçe'deki kadro mühendisliğini her fırsatta eleştiren Teknik Direktör Dirk Advocaat, yönetime yeni sezon için bir rapor sundu.

"Lens tutulsun"

Gelecek sezon daha dengeli bir kadro kurulmasının önemine dikkat çekti. Jeremain Lens'in mutlaka elde tutulması gerektiğinin altını çizdi. Yetenek ve karakter olarak Lens'ten övgüyle bahsetti, benzer bir oyuncunun daha alınmasını istedi.

"Birinci sınıf bir golcü alınsın"

Dirk Advocaat, basın toplantılarında olduğu gibi bir çok futbolcuyu sert bir dille eleştirdi. Vatandaşı Robin Van Persie'nin eski performansını yakalayamayacağını iddia etti.

Yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı form tutmakta zorlanan van Persie'ye güvenerek kadro kurulmaması gerektiğini kaydetti, birinci sınıf bir golcü alınması tavsiyesinde bulundu.

"Orta sahaya bir oyun kurucu alınsın"

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye büyük güç katacağını da belirten Dirk Advocaat, orta sahaya bir oyuncu kurucu alınması gerektiğini de vurguladı.

Kjaer giderse boşluğu Topal ile doldurulacak

Bu arada Simon Kjaer'i yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Fenerbahçe, boşalacak stoper mevkiini para harcamadan doldurmayı hedefliyor.

Kjaer'in yokluğunu Mehmet Topal'ın doldurabileceği düşünülüyor. Topal'ın alternatifi ise Roman Neustadter olacak.

Gelecek sezon genç oyuncularla rotasyona gidilmesi de planlanıyor. Böylece Yiğithan'ın da stoper mevkiinde forma şansı bulma ihtimali yükseliyor.