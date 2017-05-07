İstanbul'da şampiyon Marin Cilic

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Kanadalı Milos Raonic'i 7-6 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 yenen Hırvat Marin Cilic, şampiyon oldu.

Garanti Koza Arena'daki turnuvanın tekler finalinde, dünya 6 numarası Raonic ile 8. sırada bulunan Cilic karşı karşıya geldi.

Turnuvada bir numaralı seribaşı Raonic ile iki numaralı seribaşı Cilic arasındaki ilk set, büyük çekişmeye sahne oldu. Hırvat tenisçi, "tie-break"e giden seti 7-6 kazandı.

Marin Cilic, ikinci seti ise rahat bir oyun sonucunda 6-3 üstün bitirdi ve 2 saat süren müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Raonic ile Cilic'e kupa ve ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ile diğer yetkililer verdi.