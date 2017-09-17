İstanbul'da "Off Road" yarışı

Bahçeşehir Strada proje alanında Akzirve sponsorluğunda düzenlenen yarışın ilk ayağı gerçekleştirildi. Zorlu mücadelelere sahne olan yarışa 22 araç katıldı. Motor sporları tutkunlarına keyif yaşatan etkinlik büyük ilgi gördü.

İstanbul Off Road Kulübü Başkanı Erkan Bilici, kendisinin de katıldığı yarışlara ilişkin, "Güzel ve keyifli bir yarış. İnşallah sonuç iyi olacak." dedi.

Etkinlik kapsamında Off Road'un efsane araçları CJ serisi jipler arasında düzenlenen bir yarış, seyircilere seneler önceki 4x4 yarışlarının nostaljisini yaşattı.

Etkinlik yarışılacak iki ayrı etabın ardından sona erecek.