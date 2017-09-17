  • 17 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.121
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da "Off Road" yarışı

İstanbul'da "Off Road" yarışı

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından "Off Road" yarışı düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda &quot;Off Road&quot; yarışı

Bahçeşehir Strada proje alanında Akzirve sponsorluğunda düzenlenen yarışın ilk ayağı gerçekleştirildi. Zorlu mücadelelere sahne olan yarışa 22 araç katıldı. Motor sporları tutkunlarına keyif yaşatan etkinlik büyük ilgi gördü.

İstanbul Off Road Kulübü Başkanı Erkan Bilici, kendisinin de katıldığı yarışlara ilişkin, "Güzel ve keyifli bir yarış. İnşallah sonuç iyi olacak." dedi.

Etkinlik kapsamında Off Road'un efsane araçları CJ serisi jipler arasında düzenlenen bir yarış, seyircilere seneler önceki 4x4 yarışlarının nostaljisini yaşattı.

Etkinlik yarışılacak iki ayrı etabın ardından sona erecek.

Etiketler: istanbul off road kulübü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER