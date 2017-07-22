İstanbul Boğazı yüzme şölenine sahne olacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın İstanbul Boğazı'nda yapılacak.

Kanlıca İskelesi'nde saat 10.00'da başlayacak yarış, Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulacak.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından geçen yıl "dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılacak yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin 200 sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda birincilik için mücadele edecek.

Geçen yılki yarışı erkeklerde Ömer Tara 47 dakika 39 saniye, kadınlarda ise Nilay Erkal, 52 dakika 38 saniyelik dereceleriyle ilk sırada bitirdi.