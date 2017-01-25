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İspanyol devinden büyük jest

Real Madrid'in, Körfez ülkelerinde yapacağı forma ve ürün satışlarında kulübün amblemindeki haç sembolünün kaldırılacağı bildirildi.

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İspanyol devinden büyük jest

Real Madrid Kulübünün, Körfez ülkelerini kapsayan pazarlama anlaşmasında forma ve ürün satışlarında resmi amblemindeki haç sembolünü kaldırmayı taahhüt ettiği bildirildi.

Real Madrid'in forma ve ürün satış haklarına sahip Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Marka" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, Real Madrid ürünlerinin Körfez ülkelerinde üretim, dağıtım ve satış haklarının satın alındığı duyuruldu.

Şirketin başkan yardımcısı Khaled el-Mheiri basına yaptığı değerlendirmede, Müslüman ülkelerde haç sembolü olan ürünlere karşı bazı hassasiyetlerin olduğunu dile getirip, Real Madrid'in kulüp ambleminde taç üzerindeki haç sembolünün körfez ülkelerindeki satışlarda kaldırılacağını ifade etti.

Söz konusu firmanın gelecek mart ayından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Umman'da Real Madrid forma ve ürünlerinin satışına başlayacağı belirtildi.

Etiketler: real madrid, İspanya, körfez ülkeleri
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