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Buradasınız : » » İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu

İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi.

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İspanyada yeni sezonun fikstürü belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi.

İlk hafta maçlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton 20 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna maçıyla lige "merhaba" diyecek. Geçen sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan Arda Turanlı Barcelona ise Real Betis'i ağırlayacak.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın transfer olduğu Villarreal'in Levante'ye konuk olacağı ilk haftada, Cenk Gönen'in takımı Malaga da sahasında Eibar ile karşılaşacak.

El Clasico 17. haftada

La Liga'da 2017-2018 sezonunun ilk El Clasico mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona 17. haftada Santiago Bernabeu'da puan mücadelesine çıkacak.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 36. haftada Barcelona'daki Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

İlk haftanın programı

La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:

Deportivo La Coruna - Real Madrid,

Barcelona - Real Betis,

Girona - Atletico Madrid,

Levante - Villarreal,

Malaga - Eibar,

Sevilla - Espanyol,

Valencia - Las Palmas,

Celta Vigo - Real Sociedad,

Leganes - Alaves,

Athletic Bilbao - Getafe 

Etiketler: İspanya, La Liga, yeni sezon fikstürü
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