İspanya ve Portekiz basınında Pepe

İspanya ve Portekiz basını, "Pepe" lakaplı 34 yaşındaki savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın Beşiktaş'a transferine geniş yer ayırdı.

Marca gazetesi, "Pepe, Beşiktaş ile imzaladı" başlığı altında verdiği haberde, "Portekizli futbolcu, dün yeni kulübünün formasını giydi. Türkiye'de geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan takımda gelecek iki sezon forma giyecek Pepe'nin sözleşmesini üçüncü yıla uzatma opsiyonu da olacak. Sezon başına 4,5 milyon avro alacak olan Pepe, aynı zamanda hedeflerin tutturulması halinde önemli primlere de sahip olacak." diye yazdı.

Pepe'nin Beşiktaş ile yaptığı sözleşmeden "tam bir memnuniyet duyduğunu" ifade eden İspanyol gazetesi, "Portekizli futbolcu, Real Madrid'den layık olduğunu düşündüğü teklifi alamamasının ardından ayrılma kararı almasına neden olan sözleşmeyi Beşiktaş ile imzaladı. Real Madrid'de 1 yıl daha oynamayı reddeden, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin getirdiği teklifleri kabul etmeyen Pepe, sonunda Beşiktaş'ta ve Türk liginde oynayacak." yorumunda bulundu.

Marca, Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Pepe'yi kadroya çağırması için Şampiyonlar Ligi ve iyi bir ligde oynama taleplerinin deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a gitmesiyle karşılandığını ifade etti.

El Pais gazetesi de, "Beşiktaş, iki yıllığına Pepe'yi transfer etti." başlığını kullanarak, "Real Madrid'de 10 sezon forma giyen 34 yaşındaki Pepe, geleceğini FIFA Konfederasyonlar Kupası sonunda belirledi. Futbolcuya yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, İtalya ve Fransa'dan aldığı tekliflere rağmen Beşiktaş'a gitme kararı alan Pepe, bir yıl uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık sözleşme karşılığında, sezon başına 4,5 milyon avro kazanacak." ifadesini kullandı.

Portekiz spor gazetelerinden Abola, Ojogo ve Record da Pepe'nin Beşiktaş'a transfer olmasına geniş yer ayırdı.

Ojogo, "Pepe, Beşiktaş ile milyonluk sözleşme imzalıyor." ifadesini başlığa çıkartırken, "Sezon başına 4,5 milyon avro alacak Pepe, hedeflerin tutturulması halinde 3 milyon avroluk prim daha kazanacak. Pepe, Beşiktaş'taki gelecek iki sezonunda 15 milyon avro kazanabilir." diye yazdı.

Abola da Pepe'nin Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacağına vurgu yaptı.