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İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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İspanya, Rusyayı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İspanya, Pau Gasol, Marc Gasol ve San Emeterio'nun sayılarıyla 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Rusya'nın Shved, Mozgov ve Zubkov ile bulduğu basketlere Marc Gasol ve Rodriguez ile cevap veren İspanya, ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanya, Rodriguez'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 13. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 28-17. Antonov, Mozgov, Shved ve Vorontsevich ile farkı eritmeye çalışan Rusya'ya Pau Gasol, Juancho Hernangomez ve Rodriguez ile karşılık veren İspanya, soyunma odasına 45-28 üstün gitti.

Rusya, üçüncü çeyrekte Vorontsevich, Shved ve Dmitrii Kulagin ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Marc Gasol'ün skor yükünü üstlendiği İspanya, son periyoda da 66-55 önde girdi.

Dördüncü periyotta Rusya, Baburin'in dış atıştan kaydettiği basketle 32. dakikada farkı tek haneli sayılara indirdi: 68-60. Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile üst üste sayılar bulan Rusya, 38. dakikada Zubkov'un attığı basketle farkı 2 sayıya düşürdü: 78-76. Daha sonra yaptığı hücumlardan boş dönen Rusya karşısında San Emeterio ve Pau Gasol ile hızlı hücumlardan sayılar bulan İspanya, 39. dakikada skoru 87-79'a getirdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren İspanya, karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.

İspanya'da Ricky Rubio, aldığı 2 sportmenlik dışı faul sonucu maçın hakemleri tarafından 4. periyotta diskalifiye edilerek soyunma odasına gönderildi.

Etiketler: ispanya rusya maçı, Avrupa Basketbol Şampiyonası
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