İsmail Köybaşı 9 ay sonra Vodafone Arena'da

Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesini yenilemeyip Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'ya 266 gün sonra çıkmak için hazırlanıyor.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak.

İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı. AA