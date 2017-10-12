  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.662
    EURO 4.337
  • BIST 105237.68
    ALTIN 152.008
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İskoçya Milli Takımı Strachan'la yolları ayırdı

İskoçya Milli Takımı Strachan'la yolları ayırdı

İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Gordon Strachan'ın görevine son verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İskoçya Milli Takımı Strachanla yolları ayırdı

İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Gordon Strachan'ın görevine son verildi.

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Strachan ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve İskoç teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, milli takımda 4 yıldır görev yapan 60 yaşındaki teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Gordon Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı. AA

Etiketler: iskoçya, strachan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER