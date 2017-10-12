İskoçya Milli Takımı Strachan'la yolları ayırdı

İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Gordon Strachan'ın görevine son verildi.

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Strachan ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve İskoç teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, milli takımda 4 yıldır görev yapan 60 yaşındaki teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Gordon Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı. AA