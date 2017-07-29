İşitme engelliler hentbolda şampiyonluk coşkusu

Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Serdar Eler, yaptığı açıklamada, uzun süre hentbol oynadığını ve böyle başarıların herkese nasip olmadığını belirtti.

Dünya ve Avrupa şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda başarı yakalamanın her zaman içinde bir ukde olduğunu vurgulayan Eler, "Emin olun şu anda konuşurken bile çok duygulanıyorum. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıyı en başta bana destek veren tüm arkadaşlarıma ve sporcularıma armağan ediyorum." diye konuştu.

Eler, böyle bir başarıyı beklediklerini ve bunun için dört senedir çalıştıklarını ifade etti.

Yardımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı'na teşekkür eden Eler, en büyük teşekkürü ise Samsun halkının hak ettiğini dile getirdi.

"Çok güzel bir organizasyondu"

Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eler, şöyle konuştu:

"Muhteşemdi, çok büyük bir organizasyondu. Tabii ki bütün organizasyonlarda hatalar olur ama tüm iyi niyetle çalışanlardan Allah razı olsun. Allah en başta devletimizden razı olsun. Gerçekten bir dediğimizi iki etmediler. Biz de onun karşılığını verdik."