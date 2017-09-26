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İranlı yetkililer, Terim ile İstanbul'da görüştü

İran'ın İstiklal Kulübünün temsilcisi Emir Sultani, Fatih Terim'le İstanbul'da görüşerek teknik direktörlük görevi için kendisine resmi teklif yaptıklarını söyledi.

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İranlı yetkililer, Terim ile İstanbulda görüştü

İran'ın İstiklal Kulübünün temsilcisi Emir Sultani, Fatih Terim'le İstanbul'da görüşerek teknik direktörlük görevi için kendisine resmi teklif yaptıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan Sultani, Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya gelerek resmi teklifte bulunduklarını belirterek, "Fatih Terim, İstiklal takımının teklifinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu." dedi.

Sultani, Terim'in taleplerini İstiklal Spor Kulübü Üst Yöneticisi Rıza İftikari'ye ilettiğini ve son kararın verilmesi için kulüp yetkilileriyle görüşeceklerini kaydetti.

Fatih Terim'in Türkiye'de büyük bir üne sahip olduğunu hatırlatan Sultani, "Terim, şüphesiz dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü. Terim gibi önemli bir çalıştırıcının İran futbolunda yer alması, hem teknik hem ekonomik olarak takımımıza çok büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Emir Sultani, Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldıklarını aktararak, "Bu parayı, tanıtım gelirleri ve başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarıyla yapılacak hazırlık karşılaşmalarında elde edilecek gelirler sayesinde karşılayabiliriz." diye konuştu.

Sultani, gelecek birkaç gün içerisinde birçok şeyin netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.

Rıza İftikari, geçen hafta takımın internet sitesine verdiği demeçte, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan'dan boşalan görev için ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu dile getirmişti. AA

Etiketler: iran, fatih terim, İstanbul, teknik direktör, İran'ın İstiklal Kulübünün temsilcisi Emir Sultani
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