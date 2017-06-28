  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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İpek Soylu, Wimbledon Turnuvası'nda tur atladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden Türk tenisçilerden İpek Soylu, çift kadınlar elemelerinde 2. tura yükseldi.

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İpek Soylu, Wimbledon Turnuvasında tur atladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden Türk tenisçilerden İpek Soylu, çift kadınlar elemelerinde 2. tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar elemelerindeki ilk tur mücadelesinde, İpek Soylu, Taylandlı takım arkadaşı Varatchaya Wongteanchai ile Denisa Allertova (Çekya)-Kristina Kucova (Slovakya) ikilisinin karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 kaybeden İpek-Wongteanchai çifti, 2. seti 6-0, final setini de 6-1 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adlarını 2. tura yazdırdı.

Dünya 195'incisi Başak Eraydın ise dünya 134 numarası Hırvat Petra Martic ile karşılaştı. Martic'in 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ettiği Başak, kariyerinde ilk kez katıldığı Wimbledon elemelerine ilk turda veda etti.

Etiketler: Wimbledon, İpek Soylu, İngiltere, londra
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