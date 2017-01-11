İpek Soylu: Sezona çok iyi hazırlandım

Melbourne Park’ta 16-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta çiftlerde ana tablodan, tek kadınlarda ise eleme maçlarından başlayacak İpek Soylu, hazırlıklarını yoğun antrenmanlarla sürdürüyor.

Tek kadınlardaki ilk maçına 12 Ocak Perşembe günü çıkacak milli tenisçi, Avustralya Ulusal Tenis Merkezi'ndeki antrenmanının ardından, yoğun tempoda geçen başarılı bir yılı geride bıraktığını kaydetti.

2016'yı değerlendi̇ren Soylu, "Tekler ve çiftler maçlarında başarılı sonuçlar aldım. Çiftlerde ilk yüze girdim, teklerde istikrarlı bir şekilde sıralamamı korudum. Güzel başarılar elde ettim." değerlendi̇rmesi̇nde bulundu.

Bu sezon da yoğun tempoda antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Soylu, "Yaklaşık 4 haftalık hazırlık dönemimin ardından Yeni Zelanda'daki turnuvada iki maç yaptım. Sezona çok iyi hazırlandım." dedi.

Soylu-Irigoyen çiftlerde ana tabloda

Avustralya Açık'ın hem yılın ilk grand slami hem de favori turnuvası olmasından dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren milli tenisçi, "Perşembe günü maçlarımız başlayacak. Arjantinli partnerim Maria Irigoyen ile çiftlerde ana tabloda yer alacağım. Çok heyecanlıyım ve kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi çalıştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. AA