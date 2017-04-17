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İpek Soylu, kariyerinin zirvesinde

Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

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İpek Soylu, kariyerinin zirvesinde

Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

İpek, Rus partneri Veronika Kudermetova ile Lale Cup ITF Tenis Turnuvası'nda yaşadığı şampiyonluğun ardından Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) güncellediği dünya sıralamasında 63. basamağa yerleşti.

21 yaşındaki tenisçi böylece çiftler kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

İpek Şenoğlu, 2009'da 53. sıraya kadar tırmanarak, çiftlerde en yüksek sıraya ulaşan Türk kadın tenisçi olmuştu.

Etiketler: İpek Soylu, lale cup, tenis, Tenis Turnuvası, Lale Cup ITF Tenis Turnuvası, Veronika Kudermetova, kadın tenisçiler
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