  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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İpek Soylu ikinci turda elendi

Wimbledon'da ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlarda Rus rakibi Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.

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İpek Soylu ikinci turda elendi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlarda Rus rakibi Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, dünya 176 numarası İpek Soylu ile klasmanda 115. sırada bulunan Blinkova karşılaştı.

Milli tenisçi, bir saat 20 dakika süren karşılaşmada rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti. Başak Eraydın ve Çağla Büyükakçay'ın ardından İpek Soylu'nun da elenmesiyle Wimbledon'da Türkiye'yi tek kadınlarda temsil eden 3 tenisçi de ana tabloya kalamamış oldu.

Etiketler: İpek Soylu, Wimbledon, tenis
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