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Buradasınız : » » İpek Soylu çiftlerde yarı finalde kaybetti

İpek Soylu çiftlerde yarı finalde kaybetti

Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada Adamczak-Sanders ikilisine 2-1 yenilerek çiftlerde yarı finalde elendi.

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İpek Soylu çiftlerde yarı finalde kaybetti

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, yarı finalde elendi.

Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Avustralyalı Monique Adamczak-Storm Sanders çiftiyle karşılaştı.

Adamczak-Sanders ikilisi, bir saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-3, 4-6 ve 10-5'lik setlerle İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Etiketler: İpek Soylu, Milli tenisçi, Belçika, mertens
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