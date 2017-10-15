İpek Öz'den ilk tekler zaferi

Türk tenisçisi İpek Öz, profesyonel kariyerinin ilk tekler zaferini Antalya'da düzenlenen turnuvada elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Manavgat'ta düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında hafta boyunca sadece tek set kaybeden ve ilk 3 sıradaki seribaşlarını deviren 18 yaşındaki İpek, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sırasıyla Çek, Belçikalı, Brezilyalı ve İtalyan rakiplerini geçerek ulaştığı finalde Rumen Ilona Georgiana Ghioroaie ile karşılaşan İpek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu.

Teklerde ilk şampiyonluğuna ulaşan İpek'in, kariyerinde iki çiftler birinciliği bulunuyor.